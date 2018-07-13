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В Таиланде 70 человек провалились сквозь пол ресторана

13 июля 2018 18:22
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Новости Таиланда. В одном из прибрежных ресторанов Таиланда провалился пол. 70 человек оказались в свободном падении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие травмированы.

В Таиланде 70 человек провалились сквозь пол ресторана-1

Сейчас с пострадавшими работают медики. Сообщается, что ресторан находится на пирсе, который уходит в море на 200 метров. Группа туристов прибыла туда на обед. В момент ЧП был отлив, поэтому посетители заведения упали на берег.

Есть ли среди пострадавших граждане нашей страны, пока неизвестно. Сейчас заведение закрыто. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

# Несчастный случай # Фотофакт

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