В Таиланде 70 человек провалились сквозь пол ресторана

Новости Таиланда. В одном из прибрежных ресторанов Таиланда провалился пол. 70 человек оказались в свободном падении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие травмированы.

Сейчас с пострадавшими работают медики. Сообщается, что ресторан находится на пирсе, который уходит в море на 200 метров. Группа туристов прибыла туда на обед. В момент ЧП был отлив, поэтому посетители заведения упали на берег.

Есть ли среди пострадавших граждане нашей страны, пока неизвестно. Сейчас заведение закрыто. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.