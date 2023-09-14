В сюжетах играют актёры! Главный рупор польской пропаганды уличили в обмане телезрителей

Очередной скандал разгорается в Польше. Местные информационные ресурсы уличили государственный холдинг TVP – это главный рупор польской пропаганды – в обмане телезрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что телевизионный канал использует для разного рода манипуляций инсценировки с участием актеров. Фальшивый онколог, несуществующий модельер, случайный прохожий – роли раздают самые разные. Правда, несмотря на профессиональный опыт задействованных актеров, картина выглядит как дешевый спектакль.

10 миллиардов злотых – это 2,5 миллиарда долларов. Такое финансирование получил телеканал TVP за последние восемь лет. За эти деньги сотрудники медиа выполняют в основном грязные заказы правящей партии. Речь о травле «Гражданской коалиции» (это главные конкуренты на выборах) и лично бывшего премьера Дональда Туска. Про него был снят польский аналог «Слуги народа», только со знаком минус – документальный сериал «Reset», где Туска обвинили в попытке наладить отношения с Путиным, в скрытой работе на Россию и чуть ли не в госизмене. С июня и до сих пор сериал выходит в прайм-тайм на главном госканале.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала «Strajk.eu»:

Что касается правящей партии «Право и справедливость», они действительно уже немножко теряют нервы, как у нас говорят. Эта вся аргументация, что Туск продал Польшу немцам, что с Путиным они вместе убили Леха Качиньского, потом вместе ковер подметали, эта афера. Польский журналист: если Польша станет инициатором конфликта, то не сможет рассчитывать на помощь НАТО. Подробности. Разумеется, все это делается за счет польского бюджета. Так как правящая партия контролирует парламент, на телевизионные проекты выделены рекордные суммы. Оппозиция предлагала направить эти средства на здравоохранение, но в ответ на предложение депутат от ПИС показала неприличный жест. Собственно, это все, что нужно знать о парламентской демократии в Польше.

Каково при этом качество польской пропаганды? К выборам оппозиционные СМИ провели расследование, в котором показали, как TVP использует актеров, подставных лиц и функционеров партии для заказных сюжетов. С июня в Польше начались уличные акции оппозиции (в Варшаве удалось собрать полмиллиона человек), и TVP получил задачу показать, как они нарушают спокойствие жителей столицы.

Роль случайного прохожего исполнил малоизвестный актер сериалов, который по сценарию возмущается акцией и отбирает у протестующей телефон возле здания телекомпании. Актера разоблачили в соцсетях, и тот признал, что выполнял задание «агентства». Вероятно, имеется в виду Агентство внутренней безопасности – это название польской контрразведки.

В еще одном пропагандистском материале, где нужно было показать, насколько больше ПИС выделяет денег на здравоохранение, чем это ранее делал Дональд Туск, сотрудники ТВП показали фальшивого руководителя онкоцентра, который рассыпается в благодарностях перед правящей партией.

На самом деле главой центра был другой человек, который даже внешне не похож на актера.

«Гражданскую платформу» постоянно обвиняют в нетрадиционной ориентации. Это еще один метод дискредитации оппозиции. Для этого польские телевизионщики показали в эфире мужчину, который публично рассказал о своих взглядах. Правда, на самом деле им оказался вполне себе женатый и семейный человек с двумя детьми. Но чего не сделаешь ради «Права и справедливости»? Приходится немножко потерпеть: и неправду, и несправедливость.

Но, пожалуй, самым забавным скандалом стал случай с подставным американским модельером, который комментировал внешний вид супруги Анджея Дуды во время визита в США, сравнивая ее с Меланией Трамп и рассыпаясь в комплиментах.

Несуществующему модельеру даже создали легенду – аккаунт в соцсети. Правда, впоследствии оказалось, что человек на видео никакого отношения к моде не имеет, не является американцем и что это поляк, который работал в Варшаве торговым агентом.

На весь этот цирк только за 2023 год было потрачено 2,7 миллиарда злотых, то есть 600 миллионов долларов, но выглядят сюжеты как копеечный обман. Ясно, что всем этим людям столько не платят, а деньги оседают где-то в руководстве телевизионного холдинга.

Что, в принципе, неудивительно – действующий руководитель новостного сектора TVP Адамчик еще в 2000-х годах являлся фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой за применение насилия в отношении 29-летней девушки. Понятно, что человек, на которого есть компромат, будет идеальным исполнителем для самых грязных и компрометирующих задач.