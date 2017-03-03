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В связи с трагедией на шахте во Львовской области соболезнования родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко

03 марта 2017 16:44
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Новости Украины. В Украине объявлен День траура по восьми погибшим горнякам шахты «Степная». Память жертв, минутой молчания, сегодня почтила вся страна. Семьям погибших шахтеров выплатят по 160 тысяч гривен компенсации.

Напомню, накануне во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв метана.

В момент инцидента на аварийном участке находились 34 человека. По факту гибели рабочих открыто уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования в связи с трагедией на шахте во Львовской области  главе украинского государства, а также родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Взрыв

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