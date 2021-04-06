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В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер

06 апреля 2021 19:20
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Новости Египта. Новый танкер, на сей раз итальянский, сел на мель в Суэцком канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, судно удалось вытащить.

В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер-1

На решение проблемы ушло всего 10 минут. Движение было восстановлено в течение получаса. Инцидент произошел на юге водной магистрали недалеко от входа в его широкую часть – Большое Горькое озеро. На помощь тут же были направлены как минимум два буксира. Предварительной причиной ЧП называют проблемы с работой двигателя у танкера.

В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер-4

Это второе происшествие в Суэцком канале за последние дни: в конце марта контейнеровоз длиной 400 метров сел на мель, перегородил канал и заблокировал движение на шесть дней. Финансовые потери канала составили миллиард долларов.

# Авария # Фотофакт

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