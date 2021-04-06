В Суэцком канале снова ЧП: на мель сел итальянский танкер

Новости Египта. Новый танкер, на сей раз итальянский, сел на мель в Суэцком канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, судно удалось вытащить.

На решение проблемы ушло всего 10 минут. Движение было восстановлено в течение получаса. Инцидент произошел на юге водной магистрали недалеко от входа в его широкую часть – Большое Горькое озеро. На помощь тут же были направлены как минимум два буксира. Предварительной причиной ЧП называют проблемы с работой двигателя у танкера.