В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли быть граждане РФ

Возможно, что грузовой самолет, на борту которого находились граждане РФ, был по ошибке сбит Силами быстрого реагирования (СБРФ) в ходе конфликта в Судане, приняв его за военный самолет. Об этом пишет ТАСС.

По информации Sudan War Monitor, СБРФ сбили с помощью управляемых ракет «египетский «Антонов». В действительности был сбит Ил-76, при котором у одного из членов экипажа было обнаружено удостоверение личности на имя Виктора Гранова, а у другого – российский паспорт.

Как сообщается, большая часть самолета сгорела, а о том, что выжившим не удалось спастись, не упоминается. Посольство России в Судане выясняет обстоятельства инцидента.