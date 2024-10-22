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В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли быть граждане РФ

22 октября 2024 07:47
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Возможно, что грузовой самолет, на борту которого находились граждане РФ, был по ошибке сбит Силами быстрого реагирования (СБРФ) в ходе конфликта в Судане, приняв его за военный самолет. Об этом пишет ТАСС.

По информации Sudan War Monitor, СБРФ сбили с помощью управляемых ракет «египетский «Антонов». В действительности был сбит Ил-76, при котором у одного из членов экипажа было обнаружено удостоверение личности на имя Виктора Гранова, а у другого – российский паспорт. 

Как сообщается, большая часть самолета сгорела, а о том, что выжившим не удалось спастись, не упоминается. Посольство России в Судане выясняет обстоятельства инцидента.

# Крушение # Самолет

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