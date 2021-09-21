В Судане группа военных на танках хотела совершить госпереворот

Новости Судана. В Судане провалилась попытка госпереворота. Там группа военных хотела захватить телевидение, радио и еще несколько госучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И для этого даже вывела на улицы танки. Но этот марш длился совсем недолго. Армия и полиция остановили, окружили и арестовали путчистов. Все произошло довольно быстро. Многие жители даже не сразу поняли, что случилось.