Прямой эфир

В строительных касках, защитных экранах. Как в мире встречают Рождество?

25 декабря 2020 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По-особому Рождество в 2020 году встречают во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Греции на службах могли находиться не больше 10 человек, а в соборах – не более 25.

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

В строительных касках, защитных экранах. Как в мире встречают Рождество?-1

Во французской столице в соборе Нотр-Дам-де-Пари прошел необычный рождественский концерт. Здание еще реконструируют, поэтому все участники хора были в строительных костюмах и касках. Песнопение транслировали по французскому телевидению.

Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество

В строительных касках, защитных экранах. Как в мире встречают Рождество?-4

А вот на Филиппинах на праздничных мессах было многолюдно. Правда, сидели верующие в полутора метрах друг от друга, а в соборы пускали только в защитных экранах.

В строительных касках, защитных экранах. Как в мире встречают Рождество?-7

В Ираке хоть и ограничили количество верующих внутри церкви, но организовали несколько месс, чтобы в Рождество их могли посетить как можно больше людей.

# Церковные праздники # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?
25 декабря 2020 11:40

Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса
24 декабря 2020 14:52

Более 2,7 млн человек из шести стран мира уже получили вакцину от коронавируса

Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы
24 декабря 2020 14:37

Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы