В строительных касках, защитных экранах. Как в мире встречают Рождество?

По-особому Рождество в 2020 году встречают во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Греции на службах могли находиться не больше 10 человек, а в соборах – не более 25. Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

Во французской столице в соборе Нотр-Дам-де-Пари прошел необычный рождественский концерт. Здание еще реконструируют, поэтому все участники хора были в строительных костюмах и касках. Песнопение транслировали по французскому телевидению. Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество

А вот на Филиппинах на праздничных мессах было многолюдно. Правда, сидели верующие в полутора метрах друг от друга, а в соборы пускали только в защитных экранах.