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В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент

23 мая 2019 08:47
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Новости мира.В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент-1

23 мая голосование проведут в Нидерландах и Великобритании. 24 мая – в Ирландии и Чехии. 25 мая – в Латвии, Словакии и на Мальте. В остальных странах – 26 мая.

В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент-4

В общей сложности в 2019 году в выборах примут участие 28 стран. Право голоса имеют 426 миллионов избирателей. На 751 кресло в парламенте претендуют 23 крупные политические партии, а также многочисленные малые национальные сообщества и прямые кандидаты.

# Выборы # Фотофакт

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