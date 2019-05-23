В странах ЕС стартуют выборы в Европарламент

Новости мира.В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая голосование проведут в Нидерландах и Великобритании. 24 мая – в Ирландии и Чехии. 25 мая – в Латвии, Словакии и на Мальте. В остальных странах – 26 мая.