В странах Балтии отопление подорожало больше, чем в два раза. Жители не могут оплатить декабрьские жировки

Жители Прибалтики больше не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. В Литве, Латвии и Эстонии рекордно подорожало отопление. Цены выросли больше, чем в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

По мнению людей, в такое положение их ввели политики. Ранее они высказали намерение отсоединиться от совместной электросети с Россией и Беларусью к 2025 году. Получение так называемой энергетической независимости может стоить жителям тепла и света, поскольку сегодня прибалтийские страны не могут полностью закрыть свои потребности в электроэнергии.