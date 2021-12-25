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В странах Балтии отопление подорожало больше, чем в два раза. Жители не могут оплатить декабрьские жировки

25 декабря 2021 17:05
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Жители Прибалтики больше не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. В Литве, Латвии и Эстонии рекордно подорожало отопление. Цены выросли больше, чем в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юлия Алексеюк, СТВ:
По мнению людей, в такое положение их ввели политики. Ранее они высказали намерение отсоединиться от совместной электросети с Россией и Беларусью к 2025 году. Получение так называемой энергетической независимости может стоить жителям тепла и света, поскольку сегодня прибалтийские страны не могут полностью закрыть свои потребности в электроэнергии.  

В странах Балтии отопление подорожало больше, чем в два раза. Жители не могут оплатить декабрьские жировки-1

Впрочем, уже в нынешней ситуации люди вынуждены экономить на всем, при этом все равно не могут оплатить декабрьские жировки. Это побудило Кабмин Латвии выделить дополнительные 17 миллионов евро на помощь населению в оплате коммунальных счетов. 

# Экономический кризис # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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