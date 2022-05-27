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В странах Балтии отметили рекордное подорожание электричества

27 мая 2022 08:27
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Европейцы продолжают страдать от роста цен. Одновременно с подорожанием продуктов питания взлетают тарифы на коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На погашение счетов уже уходит большая часть зарплаты, но, судя по прогнозам аналитиков, дальше будет еще хуже. Рекордное подорожание электричества отмечено в странах Балтии. 

В странах Балтии отметили рекордное подорожание электричества-1

В Эстонии за сутки его стоимость взлетела почти на 18 % до 165 евро за мегаватт час. Но даже это повышение смогли превзойти Латвия и Литва. С этого дня электроэнергия подорожала на 20 % до 168 евро за мегаватт час. Такая же ситуация сложилась и в Великобритании. Там объявили о повышении цен на свет и газ. Это связано с тем, что правительство разрешило энергокомпаниям увеличить стоимость своих услуг. Британцам придется вновь пересмотреть свои расходы, потому что счета за коммунальные услуги вырастут в несколько раз. За год они увеличились почти на тысячу долларов.

# Экономический кризис # Фотофакт

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