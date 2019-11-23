В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

Новости Колумбии. Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где бунты повлекли многочисленные жертвы и серьезный экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столкновениях с полицией уже погибли три человека, еще около 300 получили ранения. На данный момент правоохранители задержали более 200 протестующих за нарушение общественного порядка, грабежи и вандализм.