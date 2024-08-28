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В столице Катара начались переговоры по Газе

28 августа 2024 19:54
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Переговоры по урегулированию конфликта в Секторе Газа начались в Катаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Консультации на уровне рабочих групп проходят в столице страны Дохе. Об этом сообщают местные СМИ.

В столице Катара начались переговоры по Газе-2

Пока более конкретные данные остаются неизвестными. Ранее агентство Reuters сообщило, что представители Египта, Катара, США и Израиля провели техническую встречу. Напомним, это не первые подобные переговоры. С начала активной фазы палестинского конфликта в октябре 2023 года мировое сообщество активно призывает стороны к открытому диалогу. Несколькими неделями ранее в Дохе дипломаты пытались добиться прекращения огня и обмена заложниками, но переговоры не увенчались успехом.

# Международная политика

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