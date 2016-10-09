В столице Йемена в результате авиаобстрела траурной процессии погибли более 200 человек, 530 ранены

Новости Йемена. В столице Йемена Сане в результате авиаобстрела траурной процессии погибли более 200 человек. Еще 530 получили ранения.

Мятежники-хуситы утверждают, что удары нанесли самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией. В свою очередь командование отрицает свою причастность к трагедии.

Гуманитарный координатор ООН призвал срочно провести расследование этого инцидента и потребовал «немедленно прекратить насилие в отношении граждан Йемена».

Вооруженный конфликт в государстве идет уже несколько лет. За это время погибли более четырех тысяч мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.