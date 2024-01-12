В столице Эквадора восстановлено транспортное сообщение

В Эквадоре продолжаются задержания участников преступных группировок. Силами спецслужб страна возвращается к мирной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшая ночь прошла спокойно для населения столичного Кито. В городе больше не слышны звуки выстрелов. Восстановлено транспортное сообщение. В финансовом центре Эквадора, портовом городе Гуаякиле, обстановку тоже можно назвать привычной. Вместе с тем 180 человек остаются в заложниках у преступных группировок. В тюрьмах заключенные удерживают сотрудников охраны и административных служащих.

Напомним, в Эквадоре действует режим чрезвычайной ситуации. Волна насилия, вспыхнувшая два дня назад, вынудила руководство Эквадора объявить о внутреннем вооруженном конфликте. Армии приказано нейтрализовать 22 преступные группировки.