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В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой

17 октября 2020 17:15
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Новости Чили. Правоохранители Чили применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой-1

Беспорядки вновь вспыхнули в Сантьяго. Формальный повод – годовщина с начала массовых демонстраций.

В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой-4

Агрессивно настроенные активисты поджигали покрышки, возводили баррикады, забрасывали машины полиции коктейлями Молотова и камнями.

В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой-7

Чтобы усмирить пыл дебоширов, правоохранители задействовали спецтехнику.

В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой-10

Массовые протесты против социального неравенства, повышения цен и коррупции в стране начались 18 октября 2019 года. Манифестации быстро переросли в беспорядки. Жертвами демонстраций стали более 30 человек. 

# Акции протеста # Фотофакт

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