В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой

Новости Чили. Правоохранители Чили применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки вновь вспыхнули в Сантьяго. Формальный повод – годовщина с начала массовых демонстраций.

Агрессивно настроенные активисты поджигали покрышки, возводили баррикады, забрасывали машины полиции коктейлями Молотова и камнями.

Чтобы усмирить пыл дебоширов, правоохранители задействовали спецтехнику.