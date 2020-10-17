В столице Чили продолжаются беспорядки. Протестующих разгоняли спецтехникой

Новости Чили. Правоохранители Чили применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Правоохранители Чили применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беспорядки вновь вспыхнули в Сантьяго. Формальный повод – годовщина с начала массовых демонстраций.
Агрессивно настроенные активисты поджигали покрышки, возводили баррикады, забрасывали машины полиции коктейлями Молотова и камнями.
Чтобы усмирить пыл дебоширов, правоохранители задействовали спецтехнику.
Массовые протесты против социального неравенства, повышения цен и коррупции в стране начались 18 октября 2019 года. Манифестации быстро переросли в беспорядки. Жертвами демонстраций стали более 30 человек.