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В Стокгольме выпало более 21 сантиметра снега: рекорд за последние 111 лет (фотофакт)

11 ноября 2016 19:11
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Новости Швеции. В Стокгольме выпало рекордное количество снега. 

Высота покрова уже более 21 сантиметра – это рекорд за последние 111 лет. 

К такому подарку небесной канцелярии, казалось бы, привыкшие к холодам шведы ну никак не оказались готовы. 

К вечеру местные жители буквально вооружившись линейками и вовсе намерили 40 сантиметров осадков. 

В городе было парализовано движение транспорта. На подъездах к Стокгольму грузовики застряли в многочасовых пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, из-за непогоды были отменены и задержаны многочисленные рейсы в аэропорту.

# Фотофакт # Погода

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