В Стокгольме выпало более 21 сантиметра снега: рекорд за последние 111 лет (фотофакт)

Новости Швеции. В Стокгольме выпало рекордное количество снега.

Высота покрова уже более 21 сантиметра – это рекорд за последние 111 лет.

К такому подарку небесной канцелярии, казалось бы, привыкшие к холодам шведы ну никак не оказались готовы.

К вечеру местные жители буквально вооружившись линейками и вовсе намерили 40 сантиметров осадков.

В городе было парализовано движение транспорта. На подъездах к Стокгольму грузовики застряли в многочасовых пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.