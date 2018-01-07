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В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках

07 января 2018 15:20
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Новости Швеции. Несколько часов назад стало известно, что в Стокгольме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках -1

Это произошло недалеко от станции метро. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них – пожилой мужчина – в тяжелом состоянии.

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках -3

Именно он поднял неизвестный предмет, который в ту же секунду взорвался прямо в его руках. На месте происшествия работают полицейские и экстренные службы. Выясняются обстоятельства взрыва.

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках -5

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках -7

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках -9

# Фотофакт # Взрыв

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