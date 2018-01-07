В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках

Новости Швеции. Несколько часов назад стало известно, что в Стокгольме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло недалеко от станции метро. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них – пожилой мужчина – в тяжелом состоянии.