В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках

Новости Швеции. Несколько часов назад стало известно, что в Стокгольме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Несколько часов назад стало известно, что в Стокгольме прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло недалеко от станции метро. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из них – пожилой мужчина – в тяжелом состоянии.
Именно он поднял неизвестный предмет, который в ту же секунду взорвался прямо в его руках. На месте происшествия работают полицейские и экстренные службы. Выясняются обстоятельства взрыва.