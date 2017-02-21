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В Стокгольме мигранты устроили беспорядки: полиция применила оружие

21 февраля 2017 07:53
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Новости Швеции. В столице Швеции неспокойно. В районе, где проживают мигранты, произошли беспорядки.  Манифестанты подожгли несколько машин, а после забросали стражей порядка камнями и палками. Один из них получил ранение.

Чтобы утихомирить агрессивно настроенную толпу, полицейским пришлось применить оружие. Выстрел был предупредительным. Волнения вспыхнули после того, как правоохранители пытались задержать одного из преступников. Полиция уже начала расследование по факту массовых беспорядков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки

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