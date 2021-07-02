В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин

Новости Турции. Разгоном завершился массовый митинг в Стамбуле. Протесты вспыхнули 1 июля, после того, как страна официально вышла из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая против такого решения, на улицы вышли более тысячи жителей.