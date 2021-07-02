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В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин

02 июля 2021 13:19
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Новости Турции. Разгоном завершился массовый митинг в Стамбуле. Протесты вспыхнули 1 июля, после того, как страна официально вышла из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая против такого решения, на улицы вышли более тысячи жителей.

В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин-1

С транспарантами и феминистскими флагами активисты выкрикивали различные лозунги. Некоторые бросали в полицейских бутылки, устраивали провокации.

В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин-4

Напомним, что Стамбульская конвенция подписана 10 лет назад. В документе говорится о наказании преступников и противодействии нарушению прав женщин. По мнению властей, произошла подмена сути документа, соглашение угрожает социальным и семейным ценностям страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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