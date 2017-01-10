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В Стамбуле из-за снега обрушился свод мечети: трое погибли

10 января 2017 17:47
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Новости Турции. В Стамбуле произошел трагический инцидент, жертвой которого стали три человека, пострадавших – полтора десятка.

Здесь рухнул свод мечети. В это время в здании проходила похоронная церемония.

Обрушение спровоцировала тяжелая снежная шапка, которая образовалась на крыше.

Спасатели эвакуировали раненных: один из пострадавших скончался на месте, еще двое – по дороге в больницу.

По меньшей мере трое раненых остаются в крайне тяжелом состоянии. Сильный снегопад парализовал жизнь города: в нем практически не ходит общественный транспорт, отменены были 1500 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Обрушение дома

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