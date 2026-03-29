В США заявили о провале возможной наземной операции в Иране

Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил, что возможная наземная операция США в Иране обречена на провал. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, небольшие силы не смогут противостоять многочисленной иранской армии. Он напомнил, что подобный план уже отменяли в 1979 году из-за высокого риска потерь.

Ранее сообщалось, что США рассматривают ограниченную операцию с участием спецподразделений и пехоты. В регион также прибыл десантный корабль USS Tripoli.

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля и сопровождается ударами с обеих сторон.

Вашингтон заявлял о возможном перемирии, однако в Тегеране это отрицают.

Фото: pixabay