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В США заморозили 20 млн долларов, предназначавшихся для финансирования Open Technology Fund белорусских проектов

18 октября 2020 17:34
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Новости США. На сайте NBC News вышла статья, суть которой в следующем: киберэксперты в США утверждают, что администрация Дональда Трампа подорвала деятельность активистов Беларуси, срезав финансирование так называемых «инструментов антицензуры», то есть средств противодействия блокировке интернет-ресурсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В США заморозили 20 млн долларов, предназначавшихся для финансирования Open Technology Fund белорусских проектов-1

Евгений Поболовец, ведущий:
В Беларуси ведь активно блокируют доступ к радикальным сайтам. Вот участники протестов и обратились за помощью, чтобы обойти запрет. Однако выяснилось, что организация Open Technology Fund, которая занимается этой темой, не сможет такого сделать. Правительство Трампа заморозило 20 миллионов долларов, предназначавшихся для финансирования ее белорусских проектов, над которыми фонд работал в течение многих лет.

Видимо, не только погода влияет на затухающие протесты, но и отсутствие денег. А без денег кому интересно делать революцию? За идею дураков ведь нет.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Евгений Поболовец # Фотофакт

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