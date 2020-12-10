В США зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса

Новый антирекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в США. За сутки там умерли более 3 000 жителей. Это самый высокий показатель за все время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаты ежедневно возглавляют тройку стран с наихудшей эпидобстановкой. Общее число зараженных – более 15 миллионов. Ожидается, что в ближайшие недели в стране начнется массовая вакцинация.

Рост числа зараженных вынуждает многие страны вводить очередные ограничения. Так, в Эстонии уже в это воскресенье, 13 декабря, закроются все школы. Обучение будет проходить только дистанционно.