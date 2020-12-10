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В США зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса

10 декабря 2020 09:11
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Новый антирекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в США. За сутки там умерли более 3 000 жителей. Это самый высокий показатель за все время пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса-1

Штаты ежедневно возглавляют тройку стран с наихудшей эпидобстановкой. Общее число зараженных – более 15 миллионов. Ожидается, что в ближайшие недели в стране начнется массовая вакцинация.

Рост числа зараженных вынуждает многие страны вводить очередные ограничения. Так, в Эстонии уже в это воскресенье, 13 декабря, закроются все школы. Обучение будет проходить только дистанционно.

В США зафиксировали новый антирекорд смертности от коронавируса-4

А жителей Украины в новом году ждет жесткий карантин. С 8 по 24 января будут закрыты культурные учреждения, спортзалы, рынки и непродовольственные магазины. Все заведения общепита смогут работать только на вынос или с доставкой.

# Коронавирус # Фотофакт

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