В США задержали мужчину, стрелявшего в посетителей магазина 2 ноября

Новости США. Полиция США задержала мужчину, который 2 ноября ворвался в супермаркет с оружием, сообщили в программе Новости «24 часа». Злоумышленник в штате Колорадо из огнестрела убил троих посетителей магазина.

Преступника искали почти сутки, сейчас он находится под стражей. Мотивы стрелка полиция не называет. Оснований говорить о том, что мужчина действовал от лица террористов, также нет, сообщили стражи порядка. В ближайшее время нарушителя спокойствия ожидает суд.