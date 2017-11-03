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В США задержали мужчину, стрелявшего в посетителей магазина 2 ноября

03 ноября 2017 06:57
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Новости США. Полиция США задержала мужчину, который 2 ноября ворвался в супермаркет с оружием, сообщили в программе Новости «24 часа». Злоумышленник в штате Колорадо из огнестрела убил троих посетителей магазина.

В США задержали мужчину, стрелявшего в посетителей магазина 2 ноября-1

Преступника искали почти сутки, сейчас он находится под стражей. Мотивы стрелка полиция не называет. Оснований говорить о том, что мужчина действовал от лица террористов, также нет, сообщили стражи порядка. В ближайшее время нарушителя спокойствия ожидает суд.

 

В США снова стреляют: 3 человека погибли в штате Колорадо

# Фотофакт # Стрельба в США

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