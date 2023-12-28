В США за год расстреляли более 42 тыс. человек

Более 42 тысяч человек стали жертвами массовых расстрелов в США за прошедший год. Соединенные Штаты подтвердили свое первенство в рейтинге по их количеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 42 тысяч человек стали жертвами массовых расстрелов в США за прошедший год. Соединенные Штаты подтвердили свое первенство в рейтинге по их количеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно последним опубликованным данным, всего произошло около 650 подобных инцидентов. Такие показатели указывают на рост уровня насилия в стране и разногласий не только в правительстве, но и в обществе.