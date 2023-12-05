Прямой эфир

В США выросли цены на коммунальные услуги

05 декабря 2023 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США выросли цены на коммунальные услуги. Они и ранее составляли значительную часть ежемесячных расходов американцев. Теперь и вовсе требуют особой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США выросли цены на коммунальные услуги-1

Теперь вода, газ, электричество и вывоз мусора ежемесячно обходятся в среднем в 250-300 долларов. Примерно столько же придется отложить на интернет и телевидение. Расходы на коммунальные услуги варьируются в зависимости от штата. Прошлой зимой эксперты обещали, что цены уже достигли пика и больше расти не будут. Однако предновогоднего чуда не случилось.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения
05 декабря 2023 20:39

В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения

Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса
05 декабря 2023 20:21

Войска Израиля достигли центра Хан-Юниса

Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной
05 декабря 2023 18:35

Польские перевозчики планируют ужесточить протесты на границе с Украиной