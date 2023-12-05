Новости США. В США выросли цены на коммунальные услуги. Они и ранее составляли значительную часть ежемесячных расходов американцев. Теперь и вовсе требуют особой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь вода, газ, электричество и вывоз мусора ежемесячно обходятся в среднем в 250-300 долларов. Примерно столько же придется отложить на интернет и телевидение. Расходы на коммунальные услуги варьируются в зависимости от штата. Прошлой зимой эксперты обещали, что цены уже достигли пика и больше расти не будут. Однако предновогоднего чуда не случилось.