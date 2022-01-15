В США вырос федеральный долг. Он приблизился к 30 триллионам долларов

Аналитики уже назвали этот показатель неприемлемым в долгосрочной перспективе. К концу 2021 финансового года дефицит бюджета уже превышал два с половиной триллиона. Со временем сумма продолжила увеличиваться. При этом уровень американского ВВП вырос чуть больше, чем на 2 %, что является самым низким показателем за последние несколько лет. Среди причин выделяют замедление роста потребительских расходов и давление на инфляцию.