В США впервые за 50 лет прибыл легальный кубинский груз

Новости США. В США впервые за полвека прибыл легальный груз с Кубы. Американский бизнесмен заказал на Острове свободы древесный уголь. Его получили кустарным способом частные объединения рабочих, что и позволило импортировать это сырье в Соединенные Штаты, несмотря на действующее в отношении Кубы торговое эмбарго.

О намерении нормализовать отношения с Кубой в США говорят уже несколько лет. Страны восстановили дипломатические отношения и расширили сотрудничество в ряде сфер, включая торговлю. Полностью же отменить американское эмбарго против Кубы может лишь Конгресс США, но он делать это не намерен, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.