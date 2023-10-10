В США возник дефицит фармацевтов

Новости США. В США не хватает фармацевтов, что уже повлияло на работу аптек. И происходит это накануне всплеска сезонных заболеваний гриппом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставшиеся сотрудники не могут выдержать нагрузки и обслужить всех клиентов. Из-за этого только одна крупнейшая американская компания вынуждена сократить время работы более чем тысячи аптек. В последние годы они пробуют заполнить вакансии фармацевтов, но безуспешно. Люди не хотят идти в профессию, даже несмотря на то, что им обещают достойную оплату труда.