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В США возник дефицит фармацевтов

10 октября 2023 06:52
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Новости США. В США не хватает фармацевтов, что уже повлияло на работу аптек. И происходит это накануне всплеска сезонных заболеваний гриппом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США возник дефицит фармацевтов-1

Оставшиеся сотрудники не могут выдержать нагрузки и обслужить всех клиентов. Из-за этого только одна крупнейшая американская компания вынуждена сократить время работы более чем тысячи аптек. В последние годы они пробуют заполнить вакансии фармацевтов, но безуспешно. Люди не хотят идти в профессию, даже несмотря на то, что им обещают достойную оплату труда.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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