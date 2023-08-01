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В США водитель на внедорожнике сбил рабочих-мигрантов

01 августа 2023 08:26
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Новости США. В американском штате Северная Каролина водитель внедорожника сбил рабочих-мигрантов, после чего скрылся с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США водитель на внедорожнике сбил рабочих-мигрантов-1

ЧП произошло в небольшом городке Линкольнтон на стоянке местного супермаркета. Жертв удалось избежать. Все шесть пострадавших с различными травмами были доставлены в больницы. Сейчас идет масштабная операция по поиску подозреваемого. Как сообщается, это пожилой мужчина, полиция уверена, что он совершил наезд намеренно. Мотивы злоумышленника неизвестны.

# Авария # Новости США # Фотофакт

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