В США водитель на внедорожнике сбил рабочих-мигрантов

Новости США. В американском штате Северная Каролина водитель внедорожника сбил рабочих-мигрантов, после чего скрылся с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в небольшом городке Линкольнтон на стоянке местного супермаркета. Жертв удалось избежать. Все шесть пострадавших с различными травмами были доставлены в больницы. Сейчас идет масштабная операция по поиску подозреваемого. Как сообщается, это пожилой мужчина, полиция уверена, что он совершил наезд намеренно. Мотивы злоумышленника неизвестны.