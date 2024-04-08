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В США во время полёта у самолёта оторвалась обшивка двигателя

08 апреля 2024 14:02
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Трагедией чуть не закончился обычный рейс одной из крупных американских авиакомпаний. Буквально через 25 минут после взлета ее самолет вынужден был прервать полет и вернуться в аэропорт, из-за того что стал разваливаться в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США во время полёта у самолёта оторвалась обшивка двигателя-1

Перепуганные пассажиры беспомощно наблюдали, как обшивку одного из двигателей сорвало, будто бумагу. Благо, экипаж смог успешно посадить поврежденный самолет. Никто из находящихся на борту 140 человек не пострадал. После приземления лайнер отогнали на запасную полосу, где его осматривают специалисты. Пассажирам было предложено пересесть на другой самолет, который доставил их в пункт назначения с опозданием на 3 часа. Правда, нашлись и те, кто сдал билеты, не желая после пережитого вновь искушать судьбу.

# ЧП # Новости США

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