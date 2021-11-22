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В США внедорожник въехал в толпу во время рождественского парада. 5 человек погибли

22 ноября 2021 09:17
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Новости США. В США 5 человек погибли при наезде автомобиля на толпу во время рождественского парада. Еще минимум 30 пострадали, в том числе 12 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США внедорожник въехал в толпу во время рождественского парада. 5 человек погибли-1

Красный внедорожник сломал деревянные ограждения и выехал на закрытую для парада территорию. В ответ полиция открыла огонь по транспортному средству. Среди пострадавших – участники парада и танцевальной группы. Также травмы получил сам водитель.

В США внедорожник въехал в толпу во время рождественского парада. 5 человек погибли-4

Пока неизвестно, связан ли инцидент с терроризмом. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

# Авария # Фотофакт

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