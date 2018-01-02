В США в ночном клубе открыли стрельбу: ранены три человека

Новости США. В американском ночном клубе произошла стрельба. Ранения получили три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за ссоры посетители устроили потасовку. Вскоре прозвучали выстрелы. На место инцидента прибыла полиция. Однако неизвестные открыли по патрульным огонь.

В связи с происшествием задержан один человек. Еще двоим удалось скрыться с места преступления.