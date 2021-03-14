В США в годовщину смерти афроамериканки Бреонны Тейлор произошли беспорядки и стычки с полицией

Новости США. В США во время митингов, посвященных годовщине смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, начались беспорядки и стычки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни активистов вышли на улицы Лос-Анджелеса. Демонстранты разбили патрульную машину, которая в итоге наехала на двух мужчин.

Стоит напомнить, что Тейлор была застрелена в своей квартире, куда ворвались полицейские, подозревая ее знакомого в хранении наркотиков. После того как суд решил не предъявлять правоохранителям обвинения в убийстве, в США прошла волна протестов.