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В США в годовщину смерти афроамериканки Бреонны Тейлор произошли беспорядки и стычки с полицией

14 марта 2021 14:42
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Новости США. В США во время митингов, посвященных годовщине смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, начались беспорядки и стычки с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в годовщину смерти афроамериканки Бреонны Тейлор произошли беспорядки и стычки с полицией-1

Сотни активистов вышли на улицы Лос-Анджелеса. Демонстранты разбили патрульную машину, которая в итоге наехала на двух мужчин.

В США в годовщину смерти афроамериканки Бреонны Тейлор произошли беспорядки и стычки с полицией-4

Стоит напомнить, что Тейлор была застрелена в своей квартире, куда ворвались полицейские, подозревая ее знакомого в хранении наркотиков. После того как суд решил не предъявлять правоохранителям обвинения в убийстве, в США прошла волна протестов.

# Акции протеста # Бреонна Тейлор # Фотофакт

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