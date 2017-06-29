В США усиливаются меры безопасности на зарубежных авиарейсах

Новости США. Власти США объявили об усилении мер безопасности на зарубежных авиарейсах. Коснется нововведение 180 авиакомпаний и более двух тысяч рейсов ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что пассажиры, их багаж и электронные устройства будут проходить более серьезную проверку. Кроме того, повышаются стандарты безопасности для самолетов и аэропортов. Когда именно данный план будет воплощен в реальность – неизвестно. Вероятнее всего, на его осуществление понадобится несколько месяцев.