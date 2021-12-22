В США украли почти 100 миллиардов долларов из фондов помощи бизнесу и населению

Новости США. В США из фондов помощи бизнесу и населению украли почти 100 миллиардов долларов. Средства, выделенные американскими властями, должны были подержать жителей и предприятия страны в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент секретная служба США уже заморозила деньги из правительственного пакета помощи. Проводятся проверки на предмет мошенничества в сфере безработицы и выдачи кредитов. Ведется порядка 900 расследований во всех штатах, арестованы около 100 человек.