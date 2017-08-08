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В США спустя 16 лет идентифицировали останки жертвы теракта 11 сентября

08 августа 2017 14:15
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Новости США. В США спустя 16 лет идентифицировали останки жертвы теракта 11 сентября. Личность была установлена благодаря анализу ДНК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США спустя 16 лет идентифицировали останки жертвы теракта 11 сентября-1

За последние 2 года это первый случай. По просьбе семьи погибшего его имя не называется.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики-смертники захватили 4 пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Тогда погибли 2974 человека. Пропавшими без вести числятся 24.

# Теракт # Фотофакт

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