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В США сошёл с рельсов поезд с опасными химическими веществами

05 февраля 2023 07:59
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Новости США. Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в США. Инцидент произошел в американском штате Огайо. Вагоны, в которых перевозился груз, загорелись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сошёл с рельсов поезд с опасными химическими веществами-1

Как сообщают местные СМИ, в составе находился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты горения которого представляют большую опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются предотвратить утечку.

Также известно, что в остальных вагонах содержались другие химические вещества. Пожарные ожидают от местных и федеральных властей их полный перечень, чтобы оценить степень угрозы и предотвратить распространение опасных веществ. Причина аварии пока неизвестна.

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# Авария # Новости США # Фотофакт

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