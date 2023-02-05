В США сошёл с рельсов поезд с опасными химическими веществами

Новости США. Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в США. Инцидент произошел в американском штате Огайо. Вагоны, в которых перевозился груз, загорелись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, в составе находился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты горения которого представляют большую опасность для окружающей среды. В настоящее время специалисты пытаются предотвратить утечку.

Также известно, что в остальных вагонах содержались другие химические вещества. Пожарные ожидают от местных и федеральных властей их полный перечень, чтобы оценить степень угрозы и предотвратить распространение опасных веществ. Причина аварии пока неизвестна.