В США сняли видео, на котором акула преследует сотни скатов

Новости США. Это видео бьет рекорды по просмотрам в интернете. Его сняли с помощью дрона у побережья острова Анна-Мария во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кадрах видно, как акула преследует сотни скатов. Во-первых, удивляет такое количество рыбы в одном месте. А во-вторых, амбициозность акулы.

Впрочем, она, наверное, тоже не ожидала увидеть столько добычи. Первоначально Джастин Надо (автор видео) отправился на остров, чтобы поснимать дельфинов. Но они появляться не захотели. А зря, сейчас тоже были бы звездами интернета. А теперь вся слава досталась акуле и скатам. Ролик уже собрал почти полтора миллиона просмотров.