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В США скончался канадский музыкант, писатель и поэт Леонард Коэн

11 ноября 2016 08:31
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Новости США. В США скончался легендарный канадский музыкант, писатель и поэт Леонард Коэн. Человек, который не боялся писать о сложных вещах – об отношениях между людьми, об одиночестве и вере в Бога –

и его слова находили отклик у разной аудитории.

Суперхит «Аллилуйя» перевели на десятки языков, и он стал одним из самых перепеваемых в истории. А еще были «Танцы в темноте», «Гимн», «Каждый знает».

В профессиональной среде Коэна считают одним из наиболее уважаемых музыкантов, который повлиял на деятельность многих звезд – от Боно до Ванессы Паради.

Его имя внесено в Зал славы канадской музыки и американский Зал славы рок-н-ролла, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Некролог

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