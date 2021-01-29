В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике

Новости США. В американском штате Джорджия в результате утечки жидкого азота погибли 6 человек, еще 10 пострадали, некоторые – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на местной птицефабрике. Из здания эвакуировали 130 человек. Всех работников отвезли в расположенную неподалеку церковь, где их осмотрели медики. Среди пострадавших – четверо пожарных, которые ликвидировали последствия утечки.