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В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике

29 января 2021 09:44
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Новости США. В американском штате Джорджия в результате утечки жидкого азота погибли 6 человек, еще 10 пострадали, некоторые – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике-1

ЧП произошло на местной птицефабрике. Из здания эвакуировали 130 человек. Всех работников отвезли в расположенную неподалеку церковь, где их осмотрели медики. Среди пострадавших – четверо пожарных, которые ликвидировали последствия утечки.  

В США шесть человек погибли из-за утечки жидкого азота на птицефабрике-4

Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные службы.  

# ЧП # Фотофакт

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