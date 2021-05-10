В США семь человек скончались из-за стрельбы на вечеринке

Новости США. Семь человек погибли в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро скончались на месте, еще один в больнице.

Инцидент произошел на стоянке домов на колесах. Компания друзей отмечала день рождения. По предварительным данным, огонь открыл бывший парень одной из девушек. После нескольких выстрелов он, предположительно, покончил с собой. Его мотивы пока неизвестны. Полиция проводит расследование.