В США с начала года при стрельбе погибли почти 20 тысяч человек

Новости США. В США с начала года из-за массовой стрельбы погибли почти 20 тысяч человек. Таковы данные независимой организации «Архив насилия с применением огнестрельного оружия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время преступлений со стрельбой ранены почти 17 тысяч человек. Среди всех пострадавших – 827 детей. Только в этом году в Америке уже произошло 311 подобных инцидентов. Штаты лидируют в мире по количеству оружия на руках у населения.