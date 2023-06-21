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В США с начала года при стрельбе погибли почти 20 тысяч человек

21 июня 2023 06:21
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Новости США. В США с начала года из-за массовой стрельбы погибли почти 20 тысяч человек. Таковы данные независимой организации «Архив насилия с применением огнестрельного оружия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США с начала года при стрельбе погибли почти 20 тысяч человек-1

Во время преступлений со стрельбой ранены почти 17 тысяч человек. Среди всех пострадавших – 827 детей. Только в этом году в Америке уже произошло 311 подобных инцидентов. Штаты лидируют в мире по количеству оружия на руках у населения.

# Убийство # Новости США # Фотофакт

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