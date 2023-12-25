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В США рядом с самолётом Байдена на камеру засветилось НЛО

25 декабря 2023 10:06
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В США над аэропортом Лос-Анджелеса во время приземления самолета американского президента Джо Байдена было замечено НЛО. Об этом инциденте написала газета New York Post, передает ТАСС.

Как сообщает американская газета, очевидцы при съемке дозаправки в воздухе истребителей сопровождения самолета Байдена заметили в небе некий аппарат, который по форме напоминает шар. Предполагаемое НЛО засветилось дважды на камеру. Было также предположение, что засняли просто воздушный шар, а не корабль пришельцев. New York Post также отмечает, что данное происшествие случилось в начале декабря.

Представитель Министерства обороны США Шон Киркпатрик в интервью газете Politico сказал о том, что подобные происшествия с НЛО могут быть связаны как с инопланетянами, так и с технологиями других стран.

# Необычное

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