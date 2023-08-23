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В США российский танк Т-14 назвали самым мощным и боеспособным в мире

23 августа 2023 10:49
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Танки Т-14 «Армата» РФ доказали свою мощь на поле боя и показали, что эта техника совершеннее западной. Такую информацию приводит американский журнал Military Watch Magazineе, пишет РИА Новости.  

У Т-14 усовершенствованная система датчиков, большая дальность поражения, которая в три раза превосходит этот показатель в сравнении с танками НАТО, говорится в публикации. Также отмечается, что российская техника имеет мощнейший уровень бронезащиты, высочайшую мобильность. Танк авторы называют самым боеспособным в мире. 

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщали, что «Армата» начали применять в зоне СВО, а впервые усовершенствованные Т-14 были опробованы в Сирии. 

# Оружие и боеприпасы

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