В США российский танк Т-14 назвали самым мощным и боеспособным в мире

Танки Т-14 «Армата» РФ доказали свою мощь на поле боя и показали, что эта техника совершеннее западной. Такую информацию приводит американский журнал Military Watch Magazineе, пишет РИА Новости.

У Т-14 усовершенствованная система датчиков, большая дальность поражения, которая в три раза превосходит этот показатель в сравнении с танками НАТО, говорится в публикации. Также отмечается, что российская техника имеет мощнейший уровень бронезащиты, высочайшую мобильность. Танк авторы называют самым боеспособным в мире.

Ранее в оборонном ведомстве РФ сообщали, что «Армата» начали применять в зоне СВО, а впервые усовершенствованные Т-14 были опробованы в Сирии.