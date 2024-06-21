В США разрешили Киеву наносить удары своим оружием по ВС РФ через границу

Согласно сообщению Politico, официальные лица США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам, атакующим через границу. Об этом пишет ТАСС.

Ранее заявлялось, что разрешение распространяется только на территорию РФ в районе Харькова, однако помощник президента США Джейк Салливан заявил, что оно распространяется на все места, где границу пересекают российские войска.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что президент Америки санкционировал удары по территории России. Российский лидер Владимир Путин и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразили обеспокоенность по этому поводу.