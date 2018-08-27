В США разбился самолёт с парашютистами: среди погибших уроженец Беларуси

Новости мира. 31-летний выходец из Беларуси погиб в результате крушения небольшого самолета в штате Джорджия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец нашей страны был сержантом парашютного отряда американской армии. ЧП произошло во время тренировки на аэродроме Свайнсборо. На борту воздушного судна находились пять человек. Выжил в катастрофе лишь один. Сейчас пострадавший находится в больнице. Причины крушения не установлены. Ведется расследование инцидента.