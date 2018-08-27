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В США разбился самолёт с парашютистами: среди погибших уроженец Беларуси

27 августа 2018 12:10
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Новости мира. 31-летний выходец из Беларуси погиб в результате крушения небольшого самолета в штате Джорджия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разбился самолёт с парашютистами: среди погибших уроженец Беларуси-1

Уроженец нашей страны был сержантом парашютного отряда американской армии. ЧП произошло во время тренировки на аэродроме Свайнсборо. На борту воздушного судна находились пять человек. Выжил в катастрофе лишь один. Сейчас пострадавший находится в больнице. Причины крушения не установлены. Ведется расследование инцидента.

# Крушение # Фотофакт

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