В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту

Американский истребитель F-16 Военно-воздушных сил США упал рядом с авиабазой Холломан, пишет ТАСС.

По информации телеканала Fox News, крушение произошло 30 апреля. Пилоту истребителя удалось вовремя катапультироваться, он находится под наблюдением медицинских работников. Причины крушения и сведения касательно состояния здоровья летчика не оглашаются.

Власти штата Нью-Мексико призывают местных жителей воздержаться от приближения к месту крушения истребителя по причине возможного наличия в атмосфере вредных химикатов, которые находились на борту судна.