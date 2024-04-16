В США рассказали, почему не помогают Украине отражать воздушные атаки

Администрация США отказалась использовать свои вооруженные силы для перехвата российских ракет и дронов в Украине, несмотря на участие Соединенных Штатов в обороне Израиля от иранских ударов. Об этом пишет ТАСС.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, отметил, что американский лидер Джо Байден с момента начала конфликта в Украине дал четко понять, что Америка не будет принимать участие в боевых действиях в этом конфликте.

Также Кирби напомнил, что Вашингтон снабжал Киев средствами ПВО, но сейчас не может сделать этого из-за нехватки финансирования.

В ночь на воскресенье Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по Израилю в ответ на то, что израильская сторона убила семь старших иранских офицеров. Американские вооруженные силы активно участвуют в пресечении иранских дронов и ракет, используя ракетные эсминцы в Восточном средиземноморье и системы ПВО на Ближнем Востоке.