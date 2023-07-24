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В США рассказали о продолжительности жизни солдата ВСУ на некоторых участках фронта

24 июля 2023 14:12
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Украинская армия сталкивается с серьезными трудностями при попытках прорыва российской линии обороны, что приводит к значительным потерям ВСУ. Журнал Military Watch сообщает о колоссальных потерях, которые несут украинские военные за последние два месяца в результате масштабных наступлений на российские позиции на разных направлениях, передает РИА Новости.

Статья указывает на то, что киевский режим вынужден перебрасывать на передовую площадки с практически неопытными призывниками, что приводит к крайне низкой продолжительности их жизни на участках фронта – всего около четырех часов. Это касается как украинских солдат, так и западных наемников, которые сражаются на стороне ВСУ.

# Международная политика

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